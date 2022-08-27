В Калининграде организована встреча, во время которой можно обменяться вещами

На своп-встречах обмениваются и хорошими книгами. Фото: Александра ТАРАРЫКОВА

Библиотека имени «Чехова» приглашает на своп-встречу. И поясняет, что своп - это мероприятие, на котором люди обмениваются вещами или отдают ненужное на безвозмездной основе.

- Можно приносить игрушки, одежду, книги, посуду, предметы интерьера и даже растения, излишки урожая, - рассказали организаторы. - Помните, что вещи обязательно должны быть в хорошем состоянии: чистыми и неповрежденными.

ВАЖНО! Не принимаются к обмену лекарства, вещи личной гигиены, косметика и нижнее белье.

Встреча пройдет в воскресенье, 28 августа. Начало в 14.00. Желающих принять участие просят подойти в отдел иностранного языка библиотеки имени Чехова (1-й этаж).