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Общество27 августа 2022 13:38

В Черняховске по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сбитая пешеход скончалась в больнице

Предварительная версия аварии – во время движения водитель отвлеклась
Вера Гринвич
Авария случилась на улице Железнодорожной в Черняховске 15 августа.

Авария случилась на улице Железнодорожной в Черняховске 15 августа.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Водитель «Hyundai Creta», сбившая 76-летнюю женщину в Черняховске, стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

- По предварительным данным, 41-летняя водитель отвлеклась от управления транспортным средством и совершила наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход была госпитализирована с множественными телесными повреждениями. Спустя 5 дней потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице, - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, авария произошла 15 августа, около 14:20 на улице Железнодорожной в Черняховске.

По факту ДТП ведется расследование.