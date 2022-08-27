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Общество27 августа 2022 13:54

Пожарные и спасатели ликвидировали последствия аварии на дороге Калининград-Черняховск

Есть пострадавший
Вера Гринвич

В субботу, 27 августа в 12.26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП на автодороге Калининград – Черняховск, участок между поселками Подгорное и Заовражное Черняховского района. Об этом сообщается на официальном сайте регионального МЧС.

Отмечается, что есть пострадавший.

На месте происшествия работал пожарный расчет специальной пожарно-спасательной части в составе 4 человек и 1 единицы техники и спасатели поисково-спасательного подразделения Черняховска в составе 3 человек и 1 единицы техники.