В региональном минобре рассказали, ждать ли повышения зарплат работникам дошкольных учреждений

Воспитатели и другие работники дошкольных образовательных учреждений ждут увеличения зарплат.
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Калининградцы продолжают обсуждать недавнее заявление властей о повышении зарплат работникам бюджетной сферы.
Так, на официальной странице регионального министерства образования в ВКонтате одна из подписчиц поинтересовалась, коснется ли это изменение работников детских садов.
- Подскажите, с 1 сентября планируется повышение зарплаты для бюджетников. Входят ли туда работники в сфере дошкольного образования? - спросила Оксана.
- Да, повышение заработной платы коснется всех бюджетников, в том числе и работников дошкольных учреждений, - прокомментировали представили ведомства.
Добавим, во время недавнего общения с родительским и педагогическим сообществом министр образования Калининградской области Светлана Трусенева заверила, что ориентировочно через неделю сможет уже на цифрах объяснить коллегам, о каком увеличении зарплат идет речь.
С 1 сентября зарплаты всех работников бюджетной сферы в Калининградской области вырастут на 6,1%. Об этом стало известно во вторник, 23 августа, на оперативном совещании в правительстве. На индексацию из бюджета планируется потратить около 400 миллионов рублей.