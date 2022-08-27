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Общество27 августа 2022 14:32

В региональном минобре рассказали, ждать ли повышения зарплат работникам дошкольных учреждений

По данным правительства, с 1 сентября зарплаты вырастут на 6,1 %
Вера Гринвич
Воспитатели и другие работники дошкольных образовательных учреждений ждут увеличения зарплат.

Воспитатели и другие работники дошкольных образовательных учреждений ждут увеличения зарплат.

Фото: Архив "КП"

Калининградцы продолжают обсуждать недавнее заявление властей о повышении зарплат работникам бюджетной сферы.

Так, на официальной странице регионального министерства образования в ВКонтате одна из подписчиц поинтересовалась, коснется ли это изменение работников детских садов.

- Подскажите, с 1 сентября планируется повышение зарплаты для бюджетников. Входят ли туда работники в сфере дошкольного образования? - спросила Оксана.

- Да, повышение заработной платы коснется всех бюджетников, в том числе и работников дошкольных учреждений, - прокомментировали представили ведомства.

Добавим, во время недавнего общения с родительским и педагогическим сообществом министр образования Калининградской области Светлана Трусенева заверила, что ориентировочно через неделю сможет уже на цифрах объяснить коллегам, о каком увеличении зарплат идет речь.

С 1 сентября зарплаты всех работников бюджетной сферы в Калининградской области вырастут на 6,1%. Об этом стало известно во вторник, 23 августа, на оперативном совещании в правительстве. На индексацию из бюджета планируется потратить около 400 миллионов рублей.