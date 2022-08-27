В Калининграде разыскивают женщину в черной футболке со звездой

Волонтеры просят поддержки в поиске пропавшей женщины. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» подключились к поиску 40-летней жительницы Калининграда.

Елена Бурзак ушла из дома по улице Серова Калининграда 20 августа. Ее приметы: рост – 160 см, рыжие волосы, худощавого телосложения. Была одета: в черную футболку со звездой, джинсовые шорты, белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о Елене Бурзак, сообщите об этом по телефонам горячей линии:

- 8(4012) 508-038;

- 8(4012) 520-444.