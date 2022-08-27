Министр образования: переход на электронные учебники не предвидится

В Калининграде прошла встреча министра образования Светланы Трусеневой с родителями первоклассников.
Фото: Правительство Калининградской области
В субботу, 27 августа в Калининграде министр образования Светлана Трусенева встретилась с родителями первоклассников. Мероприятие было организовано в новой школе № 59. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во время встречи руководитель ведомства, в частности, заверила родителей, что в школах отдается предпочтение обучению с помощью традиционных учебников.
- Министр сообщила, что несмотря на распространенный стереотип о все большем внедрении в образовательный процесс цифровой среды, в школе будут использовать традиционные учебники, перехода на электронные издания в учреждениях не предвидится, - отметили в пресс-службе.
Добавим, в этом году в Калининградской области за парты сядут 14, 5 тысячи первоклассников.
О том, каким будет новый учебный год, можно узнать здесь.