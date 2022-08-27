Министр образования: переход на электронные учебники не предвидится

В Калининграде прошла встреча министра образования Светланы Трусеневой с родителями первоклассников. Фото: Правительство Калининградской области

В субботу, 27 августа в Калининграде министр образования Светлана Трусенева встретилась с родителями первоклассников. Мероприятие было организовано в новой школе № 59. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во время встречи руководитель ведомства, в частности, заверила родителей, что в школах отдается предпочтение обучению с помощью традиционных учебников.

- Министр сообщила, что несмотря на распространенный стереотип о все большем внедрении в образовательный процесс цифровой среды, в школе будут использовать традиционные учебники, перехода на электронные издания в учреждениях не предвидится, - отметили в пресс-службе.

Добавим, в этом году в Калининградской области за парты сядут 14, 5 тысячи первоклассников.

О том, каким будет новый учебный год, можно узнать здесь.