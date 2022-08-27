Волонтеры создают зеленый газон вокруг кирхи под Калининградом

Волонтерам предстоит большая работа по созданию газона вокруг кирхи в Зеленополье. Фото: организация «Хранители руин».

В воскресенье, 28 августа, волонтеры сообщества «Хранители руин» отправятся в поселок Зеленополье Гурьевского района на руины кирхи Борхерсдорфа, где будут создавать газон. Об этом сообщается на странице организации в ВКонтакте.

- Работы будет много - очень рассчитываем на вашу поддержку и участие, важен каждый волонтер! – рассказали организаторы. - За почти три года регулярной работы на объекте региональная Служба охраны памятников не только согласовала нам создание газона, но и выделила средства на работу техники, завоз плодородного грунта и покупку семян - конструктивное сотрудничество дает свои плоды, ура!

Кирха Борхерсдорфа - один из главных «подшефных» объектов хранителей. Волонтерские выезды на территорию памятника организуются с осени 2019 года.

Сбор на месте в воскресенье, 28 августа, в 10. 00.

Все подробности по проведению мероприятия можно узнать по телефону: +7-952-796-03-92.