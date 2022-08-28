27 августа в Калининградской области побито четыре температурных рекорда

Лето жарит Фото: Александр Подгорчук

В предпоследний день жары столбики термометров в области вплотную приблизились к отметке в +32 градуса! Об этом сообщают синоптики в сообществе «Погода и метеоявления Калининградской области».

Суточные температурные рекорды :

1) Калининград (+31,4) - предыдущий +29,4 (2011).

2) Балтийск (+30,7) - предыдущий +28,6 (2011).

3) Железнодорожный (+31,9) - предыдущий +29,3 (2016).

4) Советск (+30,5) - предыдущий +30 (2011).

В сообществе отмечают, что архивы суточных температурных рекордов в открытом доступе присутствуют лишь по четырем вышеуказанным городам, поэтому вполне вероятно, что суточные рекорды были побиты и в других городах.

- Кибартай (Литва) +30,3;

- Нида (Литва) +30,0;

- Храброво +29;

- Пионерский +28,4.

Сегодня, 28 августа, Калининград ждет последний день жары уходящего лета. Прогнозируется +28...+30 градусов. Проведите этот день на море!