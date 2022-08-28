Под Зеленоградском легковушка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие

Будьте внимательны на дороге! Фото: УГИБДД Калининградской области

Подробности ДТП сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области. 27 августа в 12 часов 28 минут со стороны п. Муромское в сторону Зеленоградска двигался автомобиль «Мерседес Бенц С180» под управлением 30-летнего водителя. Девушка на регулируемом перекрестке выехала для поворота налево на запрещающий сигнал светофора в направлении дополнительной секции и совершила столкновение с движущимся со встречного направления автомобилем «Мерседес Спринтер», за рулем которого находился 45-летний водитель.

В результате ДТП 30-летняя пассажирка «Мерседеса» была доставлена с места ДТП в БСМП Калининграда.