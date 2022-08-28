На предприятии в Черняховске погиб мужчина

Место трагедии Фото: Клопс.Ru

Днем 27 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий по улице Портовой в Черняховске, специализирующемся на ремонте сельскохозяйственной техники, погиб мужчина. По данному факту Черняховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Личность погибшего удалось установить. Им оказался 49-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина выполнял ремонтные работы на крыше ангара на территории предприятия. При спуске он упал с высоты примерно семи метров. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, опрошены очевидцы. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.