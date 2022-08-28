Не успела вернуться в свою полосу: Под Черняховском произошло смертельное ДТП

Водитель скончалась на месте Фото: УГИБДД Калининградской области

Подробности смертельного ДТП сообщили в ГИБДД Калининградской области.

В субботу, 27 августа, в 12 часов 31 минуту 45-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», двигалась по дороге Калининград - Черняховск - Нестеров по направлению от Калининграда в сторону Черняховска.

В Черняховском районе около п. Большаковское при совершении обгона в разрешенном месте выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и не успела вернуться в свою полосу перед встречным транспортом. После этого автомобиль съехал в кювет, где произошло опрокидывание.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончалась на месте аварии.