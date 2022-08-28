Волонтеры провели субботник на Балткосе

Участники субботника на Балтийской косе Фото: СОЦСЕТИ

Посвятить субботу доброму делу приехало около 100 человек! Об этом сообщается в сообществе организаторов «Старый люнет|Балтийская коса».

«Объекты для уборки выбраны те же: излюбленные туристами ангары, Западный форт, Морская набережная и территория вокруг береговой батареи «Нойтиф». Неудивительно, что раз от раза мусора там не становится меньше. Печально, что помимо мусора не становится меньше и «мин», оставленных людьми», - посетовали волонтеры.

Ничего странного, ведь Балтийская коса является популярным направлением у «диких» туристов, и с каждым годом их становится все больше. Сюда приезжают на ночевки с палатками, а естественные потребности человека никто не отменял.

«Наша мечта, чтобы в скором будущем появилось больше биотуалетов для туристов в разных частях Балтийской косы», - обратились волонтеры к администрации Балтийского округа.

Пока прекрасная половина волонтеров убирала мусор, мужчины и мальчишки сколотили и установили 15 клетей в районе бывшего Дома офицеров.

Всех участников сердечно поблагодарили за проявленную активность, трудолюбие и желание сохранить историю и природу Балтийской косы!