В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 29 августа нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 29 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 5 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пер. Портовиков, 1-7, 2а,б, 4-12, пер. Портовиков, 2-й 1, 13, ул. Киевская, 119 б, 121-123, 100, 108-118, ул. Садовая 1, 5-45, 4, 10а, б, 12, 14, 14а, 16, ул. Тихорецкая, 69-73.

С 09:00 до 17:00 без холодной воды буду жильцы дома по ул. Рабочей, 1к, 9, 2, 4, 14а, 20. На ул. Гаражной, 2 и ул. Юношеской, 6-8, 10-16 отключение холодного водоснабжение запланировано с 10:00 до 16:00.