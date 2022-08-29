Спортсмены из Калининграда завоевали шесть наград Всероссийской спартакиады сильнейших

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С 26 по 28 августа медальная копилка сборной Калининградской области пополнилась двумя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами престижных турниров по самбо, скалолазанию, брейкингу, академической гребле, вольной борьбе и пляжному волейболу. Отличились воспитанники Сергея Мкртчяна, Алексея Чертова, Анатолия Кремаренко, Виктора Ходжаева и Дмитрия Федотова, выдержав высочайший уровень конкуренции в противостоянии с лучшими из лучших.

Победительницей в Казани среди самбисток массой свыше 80 килограммов стала чемпионка России и мира Анжела Гаспарян из областного Центра спортивной подготовки сборных команд. В финале мастер спорта России международного класса выиграла за явным преимуществом, осуществив бросок на четыре балла и аналогичное по ценности полное удержание против заслуженного мастера спорта России Ольги Артошиной.

Чемпионом в двоеборье спортивного скалолазания стал калининградский мастер спорта Егор Дулуб. Набрав по итогам боулдеринга и лазания на трудность 151,5 балла, вице-чемпион России опередил в тройке призеров титулованных соперников из Воронежа и Москвы на 3,1 и 7,7 балла соответственно. Отметим, что соревнования в этом виде спорта проводились в Москве по обновленным международным олимпийским правилам образца 2022 года.

Вице-чемпионом первой в истории Спартакиады сильнейших признан триумфатор европейского чемпионата по брейкингу прошлого года Артем Рой. Талантливый и широко известный в своей сфере танцор из калининградского объединения ZamesCrew стал лучшим из 32 претендентов. Он уверенно дошел в дуэльном противостоянии до финала, где победил Дмитрия Белоногова из Санкт-Петербурга единогласным решением судей.

Одно из двух третьих мест в соревновании борцов вольного стиля массой до 65 килограммов занял Арипгаджияв Абдулаев. До стадии полуфинала в Казани он уверенно убирал с дороги конкурентов, победив в 1/8 и 1/4 финала со счетом 13:2 и 10:0 соответственно. Но во встрече за выход на решающий поединок калининградец достойно уступил бронзовому призеру Олимпийских игр прошлого года Гаджимураду Рашидову 3:5.

Третьей парой из 16 на турнире Спартакиады сильнейших-2022 по пляжному волейболу стали представительницы калининградского «Локомотива» Мария Егорова и Елизавета Лудкова. Одни из лучших пляжниц страны доказали свой уровень, выиграв в шести матчах из семи возможных с общим счетом 12:2 по партиям. Во встрече за третье место чемпионки обыграли дуэт из Санкт-Петербурга в двух сетах со счетом 21:14, 30:28.

Третьим призером соревнований по академической гребле стала Анастасия Барышникова из калининградского ЦСКА. Девушка квалифицировалась в финал заездов женских лодок-одиночек и на решающем старте прошла 2 тыс. метров за 8 минут 12,23 секунды, уступив только Марине Матвеевой и чемпионке Европы, серебряной медалистке Олимпийских игр 2021 года Анне Прокатень.