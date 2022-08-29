Власти сообщили, в какие больницы поступят новые маммографы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Шесть новых маммографов поступят в больницы Калининградской области в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цифровые маммографы получат больницы в Краснознаменске, Гвардейске, Светлом, Нестерове и Правдинске, а также межрайонная больница № 1.

В общей сложности на закупку новых маммографов из федерального и регионального бюджетов было направлено 87 миллионов рублей. Уже заключены контракты, в соответствии с которыми поступление оборудования запланировано на конец ноября.

Всего в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в больницы и поликлиники региона суммарно поступит 115 единиц медицинской техники, среди которой 18 единиц – «тяжелое» оборудование общей стоимостью 362,2 миллиона рублей. В перечне оборудования – два КТ, рентген-аппараты, маммографы, флюорографы и т. д. Уже поставлено 70 единиц аппаратуры на сумму 126,4 миллиона рублей. Поставки оборудования планируется завершить до конца ноября.