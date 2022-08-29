1 сентября в Калининград прилетит Владимир Путин

Подробности программы визита президента пока не уточняются. Фото: Александр Подгорчук

В четверг, 1 сентября, Калининград посетит президент Владимир Путин. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства сообщает пишет РИА «Новости».

- Во второй половине недели президент будет в Калининграде, приурочена ко Дню знаний 1 сентября поездка, но не только, - рассказал Дмитрий Песков.

Подробности программы визита президента пока не уточняются.

Напомним, последний визит главы государства в Калининградскую область состоялся в октябре 2019 года. Тогда президент провел в Светлогорске расширенное заседание президиума Государственного совета.