. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Танцующий лес закрывается для проезда автотранспорта с 31 августа и до конца сентября. Как пояснили в пресс-службе национального парка, возле экотропы будет вестись обустройство подъездной дороги и автостоянки.

«Парковка автотранспорта вдоль автодороги не предусмотрена, поэтому гостей на автомобилях и туристические группы просим временно воздержаться от посещения экотропы. Танцующий лес останется доступен для посетителей, прибывающих в национальный парк на рейсовом транспорте», - отметили в пресс-службе.

Для пешеходов, прибывающих рейсовым транспортом, от автобусной остановки до входа в Танцующий лес будет оборудована отдельная тропа.