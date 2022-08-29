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Происшествия29 августа 2022 11:04

Главбуха школы в Светлом подозревают в присвоении свыше 2 миллионов рублей

Уголовное дело было возбуждено после проверки, проведенной органами прокуратуры
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Светлогорский межрайонный следственный отдел управления СКР по Калининградской области возбудил в отношении главного бухгалтера детской школы искусств города Светлого уголовное дело о присвоении имущества в особо крупном размере. Решение принято на основании материалов проверки, проведенной Светловской горпрокуратурой

По версии следствия, 52-летняя женщина в 2019 году, зная, что в школе отсутствует касса, а лицевой счет открыт в региональном управлении Федерального казначейства, направляла туда электронные заявки на получение денег, подписанные электронной же подписью.

- Вместе с тем документов на оприходование денежных средств подозреваемая не составляла, в кассу учреждения денег не помещала, - сообщили в Калининградской областной прокуратуре. - Вместо этого деньги присваивала себе и распоряжалась ими по собственному усмотрению.

По данным следствия, в итоге ловкому главбуху удалось разбогатеть таким образом на 2,4 миллиона рублей. И теперь гражданке светит лишение свободы сроком до 10 лет плюс крупный штраф.