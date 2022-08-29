Коронавирус за сутки выявили в 17 городах Калининградской области

. Фото: Артем ЛЕНЦ

За сутки в Калининградской области было выявлено 298 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 225 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Багратионовский городской округ - 2,

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 8,

Гурьевский городской округ - 13,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 11,

Светлогорский городской округ – 5,

Краснознаменский городской округ – 3,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 4,

Черняховский городской округ – 2,

Янтарный городской округ – 1.