В поселке Романово безработный выращивал коноплю в оранжерее

В поселке Романово Зеленоградского района безработный выращивал коноплю в оранжерее. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

35-летний мужчина разместил в хозяйственной постройке рядом с жилым домом специальный бокс, оснащенный ультрафиолетовыми лампами и вентиляционной системой. Внутри располагались горшки, где из высаженных злоумышленником семян произрастали запрещенные растения.

В ходе обыска в хозпостройке полицейские обнаружили и изъяли 230 граммов растений и 70 граммов частей растений. Также в помещении найдено 37,8 грамма марихуаны. Подозреваемый признался, что изготавливал ее самостоятельно из части выращенных растений и хранил для личного использования.

На него завели уголовное дело, мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.