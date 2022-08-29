Калининградцев приглашают пройти «Путь к здоровью» в Южном парке

В Южном парке в Калининграде пройдет акция «Путь к здоровью!». В течение трех дней, с 30 августа по 1 сентября, в мобильном пункте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики с 10 до 15 часов каждый житель региона сможет пройти бесплатное медицинское обследование.

Во вторник, 30 августа, в павильоне центра можно получить консультации врачей – терапевта, диетолога, дерматолога, медицинского психолога и врача по медицинской профилактике; определить уровень глюкозы и кислорода в крови, артериального и внутриглазного давления; пройти обследование на смокелайзере.

В среду, 31 августа, в мобильном пункте будет проходить вакцинация от гриппа.

В День знаний, 1 сентября, – «детский» день. Все желающие смогут получить консультацию врача-педиатра, врача - гигиениста стоматологического, определить уровень глюкозы и кислорода в крови, уровень артериального давления, также можно будет получить консультацию по правильному питанию ребенка.