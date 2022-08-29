В Светлогорске у солнечных часов организуют кинотеатр

. Фото: организаторы фестиваля

В Светлогорске у солнечных часов «Зодиак» проведут Фестиваль уличного кино. Посмотреть фильмы бесплатно жителям и гостям города предлагают 1 сентября в 19.30. Для просмотра необходимо зарегистрироваться. Для комфортного размещения организаторы рекомендуют взять с собой пледы.

Как сообщает администрация Светлогорска, на фестиваль также ищут 10 волонтеров.

В конкурсе фестиваля в этом году 9 работ молодых авторов, в том числе режиссерский дебют Саши Петрова. Эксперты выбрали их из более чем 1000 заявок.

«Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство - люксметр - замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит приз, 1,5 миллиона рублей. Эти деньги команда фильма-победителя сможет потратить на разработку полнометражного дебюта», - рассказали в оргкомитете.

Летом 2022 года в 1000 городов России проходит IX Фестиваль уличного кино - самый масштабный смотр кино под открытым небом в стране. Сотни тысяч зрителей выйдут на улицы своих городов, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет. Проект продлится до конца сентября.

Специально под фестиваль центральные площади, набережные и другие общественные пространства городов специально реконструируют под кинозалы.

В Калининграде фестивальные показы проходили 26 и 28 августа на Центральной площади у Дома Советов.