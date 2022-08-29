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Общество29 августа 2022 14:01

На калининградца завели уголовку за повторную добычу янтаря

Мужчине грозит лишение свободы
Виктор Сергеев

Жителю Зеленоградска грозит лишение свободы за повторную добычу янтаря. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

36-летний местный житель был задержан за добычу янтаря в районе поселка Клинцовка. В ходе проверки было установлено, что ранее его привлекали к административной ответственности и оштрафовали на 250 тысяч рублей. Деньги он так и не заплатил.

За рецидив на него завели уголовное дело по статье «Самовольная добыча янтаря лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

Вместе с подозреваемым были задержаны двое местных жителей, в отношении которых также были составлены административные протоколы.