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Общество29 августа 2022 14:19

С 1 сентября школьники и студенты получат 50-процентную скидку на проезд в областных автобусах и пригородных поездах

Льгота будет предоставляться круглогодично
Виктор Сергеев

С 1 сентября в Калининградской области возобновляется льготный проезд школьников и студентов в областных автобусах и пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для приобретения льготного билета в пригородных поездах необходимо предоставить студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения. Получить 50%-ную скидку в областных автобусах можно, воспользовавшись транспортной картой «Волна Балтики Регион» – школьной или студенческой.

В правительстве добавили, что льгота будет предоставляться круглогодично, без перерыва на время каникул.