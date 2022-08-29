С 1 сентября школьники и студенты получат 50-процентную скидку на проезд в областных автобусах и пригородных поездах

С 1 сентября в Калининградской области возобновляется льготный проезд школьников и студентов в областных автобусах и пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для приобретения льготного билета в пригородных поездах необходимо предоставить студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения. Получить 50%-ную скидку в областных автобусах можно, воспользовавшись транспортной картой «Волна Балтики Регион» – школьной или студенческой.

В правительстве добавили, что льгота будет предоставляться круглогодично, без перерыва на время каникул.