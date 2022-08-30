Калининградец погасил 600-тысячный долг после ареста квартиры

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы заставили жителя Калининграда погасить крупную задолженность. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина накопил задолженность по налоговым и кредитным платежам в размере 600 тысяч рублей. Судебные приставы вручили калининградцу требования о погашении долгов, однако он не исполнил решений суда в установленные законом сроки. Тогда приставы арестовали его квартиру.

Из-за наложенных ограничений мужчина не смог продать недвижимое имущество и был вынужден расстаться с деньгами. 600 тысяч рублей и исполнительский сбор 50 тысяч рублей поступили на счет отделения приставов.