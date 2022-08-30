Калининградец сжег подрезавшую его БМВ за 1,7 млн рублей

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В Гвардейском районе завершено расследование уголовного дела об уничтожении автомобиля путем поджога. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В августе 2022 года 36-летний мужчина в поселке Истровка облил БМВ бензином и поджег. Автомобиль выгорел полностью, ущерб составил 1,7 млн рублей.

В ходе расследования мужчина признал вину и рассказал, что совершил преступление из мести за то, что водитель БМВ ранее подрезала его автомобиль на дороге.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.