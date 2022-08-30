Калининградка избила ребенка на детской площадке

В Черняховском районе местная жительница избила ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Володаровка. Во время прогулки 9-летний мальчик поссорился с двумя сверстниками, а те, вернувшись домой, рассказали о конфликте своей тете, к которой приехали в гости.

46-летняя женщина поспешила разобраться в сложившейся ситуации и направилась на поиски школьника. Разыскав ребенка, злоумышленница схватила его за ухо и стала дергать, после чего ударила несколько раз по лицу и голове.

Мальчик рассказал о случившемся матери, которая обратилась за помощью в больницу. Медики диагностировали у малолетнего ушибы лица.

Уголовное дело возбуждено по статье «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.