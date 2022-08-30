Алиханов увеличил размер своих именных стипендий

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В Калининградской области с 1 сентября увеличится размер именных стипендий губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь школьники и студенты будут получать 3 тысячи рублей вместо 2 тысяч рублей. Её получателями станут 385 человек.

Кроме этого, увеличен размер социальной стипендии с 600 рублей до тысячи рублей. Количество её получателей также возрастёт с 600 до 800 человек. Такая стипендия назначается студентам колледжей и вузов очной формы обучения на бюджетной основе.

Для получения необходимо предоставить документ, подтверждающий отнесение к льготной категории.