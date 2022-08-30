Калининградца будут судить за убийство годовалого ребенка

В Славском районе будут судить местного жителя, которого обвиняют в убийстве годовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла в ноябре 2021 года в поселке Тимирязево. К обвиняемому приехала его знакомая со своим годовалым сыном. Мужчина вместе с матерью ребенка употреблял спиртное, после чего они легли спать.

По версии следствия, мальчик стал плакать, что раздражало обвиняемого. Мужчина взял ребенка за одежду и вышел с ним на лестничную площадку, где не менее двух раз ударил его головой о ступени лестничного марша. После этого он нанес мальчику более 20 ударов, в том числе слесарным молотком.

От полученных травм малолетний скончался на месте происшествия. Тело ребенка мужчина спрятал под диваном на чердаке дома и лег спать.

Уголовное дело направлено в Калининградский областной суд для рассмотрения по существу.