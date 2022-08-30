Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 12 сентября

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

С 30 августа по 12 сентября фоторадары будут установлены:

На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск.

На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда.

На 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос.Крылово.

На 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда.

На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Крылово.

На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Калининграда.

В г. Гурьевск ул.Строительная в сторону ул.Ленина.

В г. Гурьевск ул.Строительная в сторону ул.Большая Окружная.

На 2 километре автодороги «Приморское полукольцо «Калининград – Светлогорск».

Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».