Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 12 сентября

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Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
С 30 августа по 12 сентября фоторадары будут установлены:
На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск.
На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда.
На 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос.Крылово.
На 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда.
На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Крылово.
На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону Калининграда.
В г. Гурьевск ул.Строительная в сторону ул.Ленина.
В г. Гурьевск ул.Строительная в сторону ул.Большая Окружная.
На 2 километре автодороги «Приморское полукольцо «Калининград – Светлогорск».
Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».