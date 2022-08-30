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Общество30 августа 2022 10:14

Путин и Алиханов обсудят проблемы калининградского транзита

Проблемы с платежами и в разных других аспектах, к сожалению, продолжаются, заявил пресс-секретарь президента
Виктор Сергеев

Президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград. Глава государства проведет отдельную встречу с губернатором Антоном Алихановым, на которой, как ожидается, будут затронуты вопросы транзита. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

По словам Пескова, проблемы с транзитом есть и требуют внимания властей.

«Проблемы с платежами и в разных других аспектах, к сожалению, продолжаются, они требуют нашего внимания, потому что это чрезвычайно важный для нас вопрос», - цитирует информагентство слова пресс-секретаря президента.