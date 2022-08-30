Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 280 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 147 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 5,
Озерский городской округ – 4,
Балтийский городской округ – 8,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 15,
Полесский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 28,
Правдинский городской округ – 4,
Гусевский городской округ – 8,
Светловский городской округ – 6,
Зеленоградский городской округ – 20,
Светлогорский городской округ – 7,
Краснознаменский городской округ – 2,
Славский городской округ – 2,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 2,
Черняховский городской округ – 11,
Неманский городской округ – 2,
Янтарный городской округ – 1.