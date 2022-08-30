Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 280 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 147 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 5,

Озерский городской округ – 4,

Балтийский городской округ – 8,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 15,

Полесский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 28,

Правдинский городской округ – 4,

Гусевский городской округ – 8,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 20,

Светлогорский городской округ – 7,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 2,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 2,

Черняховский городской округ – 11,

Неманский городской округ – 2,

Янтарный городской округ – 1.