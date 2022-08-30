Прокурор попросил для Белой и Сушкевич по 13 лет колонии каждой

Елена Белая и Элина Сушкевич. Фото: Архив "КП"

Во вторник, 30 августа, в Московском областном суде должны вынести решение по делу калининградских врачей. Бывшего руководителя роддома № 4 Елену Белую и врача - неонатолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в убийстве новорожденного.

Как передает агентство РИА «Новости», прокурор при новом рассмотрении дела об убийстве недоношенного младенца попросил приговорить врачей Белую и Сушкевич к 13 годам колонии.

- Прошу назначить Сушкевич и Белой наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с лишением права занимать врачебные должности на срок три года [после освобождения], - заявил прокурор.

Сообщается также, что в зале суда находится глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, который с первого дня этого дела защищает врачей.

Дело калининградских врачей тянется с ноября 2018 года. Коллегия присяжных Калининградского областного суда в декабре 2020 года вынесла оправдательный вердикт.

С 4 октября 2021 года дело рассматривается повторно в Московском областном суде. Присяжные при повторном рассмотрении дела вынесли иное решение: врачи – виновны!

Все это время Белая и Сушкевич находятся в СИЗО Москвы.