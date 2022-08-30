Калининградская спортсменка выиграла чемпионат России по полумарафонскому бегу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Ярославле прошли соревнования всероссийского класса по бегу на 21 километр 97,5 метра. На официальный национальный старт вышли 18 мужчин и 21 женщина из 22 субъектов РФ.

Лучший результат в женском дивизионе продемонстрировала неоднократная победительница региональных и международных соревнований, выступающая за клуб «Спирос» из Санкт-Петербурга рекордсменка Калининградской области Елизавета Погудо. При этом спортсменка улучшила личное достижение и региональный рекорд почти на полминуты.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, несмотря повышенную температуру воздуха, калининградский стайер сумела финишировать за 1 час 11 минут и 37 секунд, опередив ближайших титулованных преследовательниц из Москвы и Московской области на минуту и более.

Чемпионке не хватило всего семи секунд до выполнения отраслевого норматива на присвоение звания «Мастер спорта России международного класса». При этом за последний год она уже отыграла у самой себя на этой дистанции целых шесть минут.