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Общество30 августа 2022 14:04

Под Калининградом гастарбайтер забил коллегу молотком и получил 9 лет строгача

Трагедия произошла в поселке Нивенское
Виктор Сергеев

В Багратионовске вынесли приговор мигранту из Таджикистана, который зверски убил своего коллегу. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в феврале этого года на плиточном заводе в поселке Нивенское. Между двумя гастарбайтерами неоднократно возникали конфликты, последний из которых закончился печально. 53-летний мигрант схватил молоток и нанес своему оппоненту не менее 18 ударов по голове. От тяжелых травм и их осложнений потерпевший скончался в больнице.

Суд приговорил иностранца к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.