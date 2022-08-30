Под Калининградом гастарбайтер забил коллегу молотком и получил 9 лет строгача

В Багратионовске вынесли приговор мигранту из Таджикистана, который зверски убил своего коллегу. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в феврале этого года на плиточном заводе в поселке Нивенское. Между двумя гастарбайтерами неоднократно возникали конфликты, последний из которых закончился печально. 53-летний мигрант схватил молоток и нанес своему оппоненту не менее 18 ударов по голове. От тяжелых травм и их осложнений потерпевший скончался в больнице.

Суд приговорил иностранца к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.