Мэрия: За лето на официальных пляжах Калининграда не утонул ни один человек

. Фото: Александр Подгорчук

Несмотря на то что лето еще не кончилось, власти Калининграда уже объявили итоги купального сезона. Как сообщает пресс-служба мэрии, за три месяца на официальных пляжах муниципалитета не погибло ни одного человека.

Избежать трагедий не раз помогли сотрудники поисково-спасательной службы города. Они спасли 12 купальщиков, среди которых было 4 ребенка.

- Спасательные посты на озерах в сентябре пока еще не закрываются, - уточнили в мэрии. - Как долго они еще проработают, зависит от погоды. Надеемся, что статистика за это время ни в какую сторону не поменяется.