Калининградка стала призером Всероссийского конкурса врачей-2022

Наталья Некрасова. Фото: Правительство Калининградской области

Врач-дерматовенеролог Центра специализированных видов медицинской помощи Калининградской области (ЦСВМП) Наталья Некрасова заняла третье место в номинации «Лучший инфекционист». Как уточнили в пресс-службе областного правительства, по регламенту федерального этапа конкурса лучших по профессии дерматовенерологи соревнуются вместе с инфекционистами и разделения на отдельные номинации у них нет.

- За последний год у инфекционистов было много достижений в лечении коронавируса, и обойти многих из них в нашей общей номинации, считаю, большое достижение, – отметила Наталья Некрасова.

В профессии медик 37 лет. По окончании Ставропольского государственного медицинского института врач-дерматовенеролог приехала в Полесск по распределению, затем вся ее трудовая деятельность была всегда связана с кожвендиспансером в Калининграде, позднее ставшим Центром специализированных видов медицинской помощи. Впоследствии доктор окончила ординатуру во Втором московском мединституте (ныне – Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова), получила специальность косметолога, врача функциональной диагностики для проведения УЗ-исследований и организатора здравоохранения.