Среди избирателей на выборах губернатора разыграют электросамокаты и умные часы

Участниками акции смогут стать избиратели Калининградской области в возрасте от 18 до 25 лет. Как сообщает пресс-служба мэрии, главное условие - принять участие в голосовании на выборах губернатора 9, 10 или 11 сентября. Купон участника розыгрыша выдадут на избирательном участке.

После выборов случайным образом будут определены победители. Всего разыгрываются 100 призов: 15 электросамокатов, 25 умных часов, 25 умных колонок, 35 беспроводных наушников. Все, кто голосует впервые, получат сувенирные наборы.

Организатором акции выступила Избирательная комиссия Калининградской области совместно с региональным отделением Российских студенческих отрядов.