. Фото: Александр Подгорчук

Несмотря на наступившее похолодание, в Калининградской области официально продлили купальный сезон. Как сообщают в соцсетях власти Светлогорска, новая дата завершения - 18 сентября.

- Погода на побережье обещает быть теплее средних значений в аналогичные периоды прошлых лет. Спасатели и работники пляжа продолжат работать в стандартном летнем режиме, - объявили представители администрации курорта.

Заметим, что, по данным Гидрометцентра России, температура воды в море у калининградского побережья сейчас составляет +20...+22 градуса.