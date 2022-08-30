В Светлогорске открыли после ремонта серпантинный спуск на променад

«Балтберегозащита» устранила повреждения на участке серпантинного спуска в Светлогорске. Работы заняли пять дней, и теперь проход вновь открыт. Об этом администрация курорта объявила 29 августа на своей странице во ВКонтакте.

Новость обрадовала не всех. В комментариях многие пожаловались на то, что в целом состояние спуска далеко от идеального. В ответ представители министерства строительства и ЖКХ Калининградской области заверили, что более масштабный ремонт тоже не за горами.

- Уже подготовили документы, чтобы провести конкурс и определить организацию, которая разработает проект ремонта этого спуска. Подготовить документацию планируем до конца года, после этого сможем приступить непосредственно к самому ремонту при наличии финансирования, - сообщили чиновники.