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Дом. Семья30 августа 2022 17:28

В Калининграде волонтеры срочно ищут рыбу для детеныша выдры, которого нашли на Куршской косе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Биосфера Балтики

На Куршской косе отдыхающие нашли детеныша выдры. Малыша обнаружили в районе турбазы «Дюны». Животное привезли в Калининград и передали сотрудникам организации «Биосфера Балтики». Те теперь срочно ищут речную рыбу, чтобы накормить выдренка.

«Эта речная выдра пока еще совсем маленькая. Видимо, малыша унесло течением. Мы срочно ищем речную рыбу. Просим откликнуться рыбаков или жен рыбаков. Подарите выдренку рыбки», - написали на страничке организации в «ВК».

В пресс-службе национального парка «Куршская коса» предположили, что где-то рядом с выдренком могла быть мать и зря люди его забрали.

- Мы хотим напомнить отдыхающим, чтобы они ни в коем случае не забирали из дикой природы малышей животных! Они, как правило, не выживают, - отметили в пресс-служба нацпарка.