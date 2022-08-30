Турист из Коми погиб, упав в подвал замка в Багратионовске

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

ЧП случилось 25 августа – 73-летний мужчина гулял по заброшенному замку Прейсиш-Эйлау в Багратионовске, оступился и упал в цокольное помещение. Пенсионера доставили в больницу, но он от полученных травм скончался в тот же день, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, пенсионер с родственниками приехал на отдых в регион из Республики Коми.

Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура региона начала проверку.