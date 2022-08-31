В Калининграде собирают деньги для больного мальчика, который перенес 15 операций

. Фото: Фонд "Берег надежды"

В Калининграде фонд «Берег надежды» объявил сбор денег для Мартина Бельгера. Мальчик родился с кистой в головном мозге, и почти сразу после рождения ему было имплантировано устройство, которое позволяет сбрасывать лишнюю жидкость из мозга. За первые два года жизни Мартин перенес 15 операций.

Сейчас врачи выяснили, что шунт в голове ребенка стал работать неправильно.

«Мартину нужна срочная поездка в НИИ им. Вельтищева. Сбор 45 000 рублей. Мы собираем деньги на дорогу до места лечения и обратно для папы и ребенка, проживание до госпитализации и после (по одному дню), платные дополнительные исследования», - рассказали в фонде.

Ранее с помощью фонда «Берег надежды» для Мартина был приобретен программатор клапана шунта, которым сейчас пользуются и другие дети с подобными клапанами в Калининграде.