В Калининграде пройдет цикл лекций о Сергее Дягилеве

Калининградская областная научная библиотека запускает цикл лекций (6+) о Сергее Дягилеве, известнейшем человеке в мире балета. Лекционный курс приурочен к 150-летию со дня рождения великого импресарио.

В этом курсе слушатели узнают, как Дягилев менял историю русского искусства, привозил в Россию художников мирового уровня, издавал лучший в стране иллюстрированный журнал, сотрудничал с главными композиторами эпохи, готовил оперные и балетные спектакли, потрясшие театральный мир.

Первая лекция «От Сережи до Дягилева. Как будущий импресарио делал первые шаги в искусстве» состоится 2 сентября в 18.30. Ведущими выступят искусствоведы Алена Мирошниченко и Екатерина Илюшкина.

Вход свободный.