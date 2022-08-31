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Звезды31 августа 2022 6:33

В Калининграде пройдет цикл лекций о Сергее Дягилеве

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградская областная научная библиотека запускает цикл лекций (6+) о Сергее Дягилеве, известнейшем человеке в мире балета. Лекционный курс приурочен к 150-летию со дня рождения великого импресарио.

В этом курсе слушатели узнают, как Дягилев менял историю русского искусства, привозил в Россию художников мирового уровня, издавал лучший в стране иллюстрированный журнал, сотрудничал с главными композиторами эпохи, готовил оперные и балетные спектакли, потрясшие театральный мир.

Первая лекция «От Сережи до Дягилева. Как будущий импресарио делал первые шаги в искусстве» состоится 2 сентября в 18.30. Ведущими выступят искусствоведы Алена Мирошниченко и Екатерина Илюшкина.

Вход свободный.