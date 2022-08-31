В Гусеве объявили в розыск пропавшего 13-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Гусева объявила в розыск 13-летнего Михаила Кузьмина. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, накануне подросток ушел из центра помощи детям «Росток» и до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, темные волосы, короткострижен.

Был одет: черная кофта с капюшоном, голубые джинсовые шорты, серые кроссовки. Предположительно, может находиться в Советске.

Если вам что-либо известно о местонахождении Михаила, просим сообщить по телефону МО МВД России «Гусевский» 8 (40143) 3-24-10 или 02.