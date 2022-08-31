В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 31 августа нет света и воды

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В Калининграде в среду, 31 августа, в течение дня отключено электричество в домах на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. И. Сусанина, 187. С 13.00 до 18.00 запланировано отключение электроэнергии в многоквартирном доме на ул. Ген. Челнокова, 47.

С 10.00 до 15.00 отключат холодное водоснабжение у жителей многоквартирного дома по ул. ул. 9 Апреля, 32. С 10.00 до 17.00 без холодной воды останутся потребители на Аллее Смелых, 3-17, 25, 27, 29-31, 8-54, ул. Дзержинского, 36, в проезде Дзержинского, 2-12.