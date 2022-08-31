В калининградских школах откроются космические классы

В Калининградской области 6 школ станут площадками реализации обучения космическим технологиям. Проект стартует с серии вводных мастер-классов для учеников 6-7-х классов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для школьников будут разработаны три образовательные программы: вводная, общая для всех учеников, включающая знакомство с направлением обучения, основы проектной деятельности, экскурсию на АО ОКБ «Факел», углубленная – решение проектных задач по предложенным кейсам от предприятия. Срок обучения по каждой программе составляет 3 месяца.

«Одной из целей образования является ранняя профориентация школьников, чтобы уже в школе дать ребенку возможность попробовать интересное ему направление и определиться с дальнейшей траекторией развития. Космические классы – это очередной доступ для мотивированных ребят, которые горят исследованиями и конструированием, увлекаются разработками в области космоинженерии и готовы связать с этим свое будущее. И мы хотим уже на начальном этапе помочь таким ребятам как с обучением, так и с последующим трудоустройством», – отметила министр образования области Светлана Трусенева.

По ее словам, желающие обучаться по инновационной образовательной программе уже полностью сформировали классы, которые откроются в лицее № 23, школе № 33, гимназии № 40, гимназии Гурьевска, в школе № 58, Школе будущего, гимназии № 32.