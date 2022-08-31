Область выделила дополнительные 350 млн рублей на лекарства для льготников

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Из резервного фонда правительства выделено дополнительно 350 млн рублей на закупку лекарств для льготников, которые лечатся амбулаторно, в том числе для проведения правильной и полноценной химиотерапии онкопациентам. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Это сделано для того, чтобы гарантировать нашим жителям бесперебойное обеспечение бесплатными препаратами, включая дорогостоящий сегмент, без каких-либо потенциальных сбоев», - сказал глава региона.

По словам Алиханова, власти также хотят расширить возможности областной фармкомпании для закупки максимально универсального перечня необходимых препаратов.

«Буду и дальше держать этот вопрос на контроле, потому что льготное лекарственное обеспечение – это крайне важный вопрос, это жизнь и здоровье наших граждан», - заявил он.