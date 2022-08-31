В Зеленоградске голая женщина устроила пьяный дебош в гостинице

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Зеленоградске в гостинице обнаженная женщина устроила пьяный дебош. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Тревожная кнопка сработала в отеле «Эксклюзив» на улице Володарского. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что пьяная женщина ночью покинула свой номер и начала стучаться к постояльцам.

«Возмущенные отдыхающие негативно отреагировали, увидев обнаженную женщину, и сделали ей замечание, на которое она отреагировала грубой нецензурной бранью и с криками попыталась учинить драку», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии пресекли конфликт, но разъяренная горожанка отказалась вернуться в номер и начала оскорблять персонал гостиницы. Правоохранители сопроводили нарушительницу общественного спокойствия в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.