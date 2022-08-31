. Фото: Александр КАТЕРУША

Эфир музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН-2022» состоится 9 сентября в 21.45 на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

За главные награды боролись 13 команд, среди которых «Ровеньки», «Доктор Хаусс», «Северяне», «Красный лис» и другие участники сезона Высшей лиги 2022 года.

Музыкальный фестиваль КВН «Голосящий КиВиН» в этом году проходил в Светлогорске 6 и 7 августа. Ведущим концерта выступил Митя Хрусталев. В жюри сидели Алла Михеева, Валдис Пельш, Дмитрий Колчин, Сергей Жилин и Люся Чеботина.

Обладателем «Большого КиВиНа в золотом», главного приза фестиваля, стала команда «Ровеньки» (ОГУ им. Тургенева, Орел).